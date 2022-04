Il penultimo turno della fase a orologio della C Silver di basket si giocherà interamente nella serata di domani, con tre incontri in programma alle 18 e uno, il derby sassarese tra Sant’Orsola Tavoni e Sef Torres, alle 20.30 alla palestra del Cus.

Gli appuntamenti. Alle 18, in via Pessagno a Cagliari, la “palla a due” di Esperia-Il Veliero Calasetta, due squadre reduci da successi importanti rispettivamente contro la Sef Torres e la Ferrini Delogu Legnami, che domani farà visita al Cus Sassari desiderosa di riprendere a vincere dopo l’ininfluente sconfitta subita lo scorso weekend. Attesa anche per la sfida tra Buk Uri e Olimpia, coi giallorossi reduci da un turno di riposo e i cagliaritani galvanizzati dal successo sul Cus che ha interrotto un digiuno durato due stagioni.

Alla finestra l’Antonianum Quartu, che osserverà un turno di riposo.

