Finita l’era (proficua) di Cristian Serra alla guida dell’Antiochense, i lagunari hanno scelto il nuovo allenatore che li guiderà nella prossima stagione in Prima categoria: è Roberto Santamaria, 63 anni, originario di Carbonia, con una lunga esperienza da giocatore e allenatore nella categorie minori. La formazione di Sant’Antioco ha ufficializzato ieri la sua scelta che ha trovato concordo il gruppo dirigente. Prematuri i proclami, ma su aspetto Santamaria ritiene di esprimersi subito: «Ci impegneremo per un campionato sereno sulla scia del bel lavoro condotto da chi mi ha preceduto».

Come calciatore Roberto Santamaria ha giocato in Seconda e Terza categoria fra le varie squadre al Narcao, a Giba, a Calasetta, a Is Gannaus, col Paringianu. Come allenatore ha in modo massiccio presieduto le categorie giovanili. Fra le varie panchine guidate da Santamaria ci sono quelle degli Ex Biancoblù di Carbonia, poi Villacidrese, Fermassenti, Sanluri, Siliqua, Portoscuso, Gonnosfanadiga, e nel corso dell’ultima stagione gli Allievi dell’Astra Carbonia dove ha riscosso moltissimi apprezzamenti da dirigenza, atleti e famiglie.

