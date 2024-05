Nuova, prestigiosa soddisfazione per il karateka Luca Matta. Domenica scorsa, a Inverigo (Lombardia), l'atleta quartese ha vinto la medaglia d'oro nella specialità Kumite alla Coppa Italia 2024 Jka, la madre di tutte le organizzazioni di Karate con diretto riconoscimento del Ministero giapponese.



Dopo il primo posto ottenuto ai Campionati Nazionali JKA 2023 e la partecipazione ai Campionati Europei JKA in Belgio questa primavera, l'atleta del Karate Club Kanazawa diretta dal maestro Alberto Piludu si preparerà con la selezione italiana diretta dal Direttore Tecnico Nazionale Takeshi Naito per i Campionati Mondiali Jka nella Terra del Sol Levante.



Combattere in Jka comporta il confronto in competizioni open di peso, l'élite della scuola Shotokan, lo stile di Karate più diffuso a livello mondiale.

