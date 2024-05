Il Campionato Italiano A2 Esordienti B di Judo sbarca a Olbia. Sabato e domenica al GeoPalace 500 atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno sui tatami del palazzetto gallurese per conquistare i titoli nelle diverse categorie.

Dopo 22 anni, la manifestazione ritrova Olbia grazie all’impegno del Centro Sportivo Olbia, in collaborazione con la Fijlkam e col sostegno degli assessorati regionali al Turismo, Commercio e Artigianato e allo Sport, Cultura e Pubblica Istruzione e del Comune di Olbia. A livello nazionale, l'evento, che coinvolge 255 società, riveste una grande importanza per i giovani atleti, poiché contribuisce a determinare il ranking nazionale degli esordienti più talentuosi d'Italia e offre l'opportunità di qualificarsi per i campionati nazionali A1 di categoria.

“In un anno record per il movimento italiano, che ha visto trionfare diversi judoka a livello europeo e mondiale, con l'ultima grande prestazione di Odette Giuffrida, che ha vinto in questi giorni l'oro ai mondiali di judo di Abu Dhabi, e per il Centro Sportivo Olbia, che ha raggiunto risultati storici con i suoi atleti Raimondo Degortes e Federico Deiana, vincitori nelle loro rispettive categorie del titolo mondiale veterans nei mesi scorsi ad Abu Dhabi, sono particolarmente felice di questa straordinaria partecipazione”, dice soddisfatto il maestro Efisio Mele, 5° Dan, fondatore e guida del Centro Sportivo Olbia. “Si tratta di un record assoluto per la nostra terra, dal momento che durante il periodo della pandemia – sottolinea poi – il numero degli atleti in Italia si è praticamente dimezzato”.

Le competizioni inizieranno sabato alle 9.30 con le gare maschili, domenica (ore 9) le gare femminili: ingresso libero al GeoPalace per il pubblico.

