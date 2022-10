La Cos si presenta alla fonte del cannonau. Oggi, alle 19,30, nella sala della cantina Antichi Poderi di Jerzu, uno dei top sponsor del club che milita in Serie D, si terrà un incontro riservato ad autorità civili e partner commerciali che sostengono il progetto sportivo.

Sotto il profilo calcistico la Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra (nuova denominazione del Muravera che sta disputando il campionato a Tertenia a causa dell’inadeguatezza dell’impianto comunale di Muravera) non ha cominciato il torneo con i risultati auspicati (una vittoria e quattro sconfitte), ma il nuovo corso è agli albori e tutti nell’ambiente confidano in una sterzata della squadra di Francesco Loi a partire dal prossimo turno casalingo quando a Is Arranas è atteso il Portici.

All’incontro di oggi sono annunciati il presidente della Antichi Poderi, Marcello Usala, i sindaci di Jerzu e Tertenia, Carlo Lai e Giulio Murgia, l’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, fresco deputato eletto con Fratelli d’Italia. Al termine del simposio verranno presentate le divise ufficiali.

