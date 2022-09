La sua distanza prediletta, quel doppio giro di pista affrontato con il piglio da protagonista. Ithocor Meloni, ieri a Castelnovo ne' Monti, si è laureato campione italiano CSI sugli 800 metri imponendosi con il tempo di 1’56’’75, nuovo record dei campionati del Centro Sportivo Italiano, giunti alla loro ventiquattresima edizione. Una vittoria di prestigio per il portacolori della Pro Sesto che in questo caso ha gareggiato per l’Atletica San Gavino.

La gara che è andata a delinearsi è stata tattica. Meloni si presenta da favorito e non si è tira indietro: va in testa dal primo metro, gli avversari fanno gara su di lui, lo marcano stretto. L’allievo di Adolfo Rotta gestisce bene le energie, rimanendo in prima posizione evitando contatti rischiosi. Al 400 il passaggio è di un minuto netto, ai 600 si transita in 1’29’’05 e da quel momento Meloni incrementa notevolmente il ritmo lanciando la volata. Alle sue spalle c’è bagarre e gli ultimi 100 metri viene fuori perentoriamente l’agile Karim Bendahou che con una falcata leggera cerca di superare all'esterno Meloni. Sono attimi di tensione, dove sembra che il diretto avversario abbia la meglio ma il futuro campione italiano non demorde, riuscendo a progredire nei trenta metri finali, spuntandola sul rivale per ventitré centesimi.

‘’Sono soddisfatto, un titolo italiano è sempre un grande orgoglio’’, il commento di Meloni, quest’anno autore sugli 800 di un ottimo 1’51’’89. ‘’Sono reduce da due raduni in altura, dove ho allungato un po’ le distanze. Mi cimenterò oggi anche sui 1500, dove spero di migliorarmi. La prossima settimana sarò ai Cds Assoluti di Perugia nella 4x400 mentre l’1 e il 2 ottobre a Modena a quelli Under 23 dove correrò di nuovo gli 800’’.

