Si ferma al primo turno l'avventura di Nicola Porcu nel main draw dell'Itf combined in corso di svolgimento sui campi del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula. Il giovane portacolori del Tc Cagliari, wild card grazie alla vittoria nell'Open Tc Cagliari to Pula, ha perso con un doppio 6-1 al primo turno del tabellone principale contro il francese Laurent Lokoli, 331 della classifica mondiale, testa di serie numero 2 e vincitore del torneo concluso sabato sugli stessi campi.

Si qualifica per il main draw Valerio Perruzza, tesserato per la Torres Tennis, che ha battuto, sempre in tre set e in rimonta, prima 3-6, 6-1, 10-7 il greco Stefanos Sakellaridis (1295 Atp) e poi l'elvetico Raffael Schaer (2086) 5-7, 6-2, 10-8. Va avanti anche Giacomo Crisostomo, in tabellone grazie alla wild card conquistata con la finale nell'Open di Cagliari, che ha battuto 7-6(3), 6-3 Tommaso Compagnucci (903) e 7-5, 6-1 il greco Michalis Sakellaridis.

Sconfitto all'esordio per Paolo Emilio Cossu Floris del Tc Cagliari (6-2, 6-1 con Pietro Marino, 1509), Alberto Sanna del Tc Cagliari (6-0, 6-2 con il cinese Tao Mu, 1118), Luigi Corrias del Tc Moneta (6-2, 6-3 con il tedesco Noah Thurner, 1851) e Niccolò Dessì del Tc Viterbo (6-2, 6-1 contro Gian Marco Ortenzi, 1380.

Nelle qualificazioni femminili, Nuria Brancaccio (472 Wta), tesserata per il Tc Cagliari, ha battuto 6-3, 6-4 la romena Maria Toma (wild card grazie all'Open di Cagliari) e oggi sfiderà la svizzera Naima Karamoko (1106). Sconfitte per l''argentina del Tc Cagliari Candela Bugnon (6-1, 6-3 con l'olandese Jasmijn Gimbrere, 663) e per Alessandra Pezzulla (Tennis Academy Colle Diana), che ha ceduto con un doppio 61 alla greca Sapfo Sakellaridi (467). Nel main draw ci sarà Federica Bilardo (vincitrice a Cagliari).

