Giuseppe La Vela centra nuovamente le qualificazioni nel torneo internazionale sui campi del Forte Village resort. Nell'Itf 11 Combined, l'alfiere del Tc Terranova Olbia, testa di serie numero 12 del tabellone cadetto, ha strappato il pass per il main draw battendo 6-2, 6-3 Paolo Emilio Cossu Floris (Tc Cagliari) e, con lo stesso risultato, Leonardo Malgaroli.

Sconfitta nel turno decisivo per Alberto Sanna (Tc Cagliari) che, battuto il numero 4 Lorenzo Bresciani (ritirato dopo aver perso 6-1 il primo set), ha perso 6-3, 6-2 contro Federico Bertuccioli. Sconfitte all'esordio per i fratelli Dessì, portacolori del Tc Viterbo: Marco perde 7-5, 6-2 contro Alessandro Cortegiani (numero 15) e Niccolò si ritira sotto 6-2, 4-0 contro il britannico Toby Martin (numero 7).

Nelle qualificazioni femminili, tutte out al primo turno le tenniste sarde: Ludovica Mazzucchelli del Geovillage Sporting Club (doppio 6-1 dalla numero 12 del tabellone Georgia Pedone), Ottavia Massetti del Ct Decimomannu (6-3, 6-0 dalla numero 5 Tatiana Pieri) e le portacolori del Tc Cagliari Barbara Dessolis (accreditata della 15esima testa di serie, ma sconfitta 7-6, 6-4 dall'elvetica Jade Haller), Marcella Dessolis (6-2, 6-0 dalla numero 6 Arianna Zucchini), Beatrice Zucca (doppio 6-2 dalla numero 8 Martina Spigarelli) e Sara Festa (6-1, 6-0 dalla numero 14 Anastasia Abbagnato).

