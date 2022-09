Prosegue con il secondo torneo il ciclo di Itf Combined di Santa Margherita di Pula. Sui campi in terra battuta del Forte Village Resort, strappa il pass per il tabellone principale maschile Giuseppe La Vela (1521 Atp). L'alfiere del Tc Terranova di Olbia ha approfittato del ritiro di Lorenzo Ferri quando era già sotto 6-0, 6-4, prt poi superare anche Stefano Papagno 7-6(5), 6-0. Sconfitte nel turno decisivo per Alberto Sanna (Tc Cagliari), che dopo averla spuntata per 6-2, 3-6, 10-8 sul greco Michalis Sakellaridis, ha perso 6-1, 7-6(3) contro il britannico Freddie Ridout, e per Marco Dessì (Tc Viterbo), che ha regolato con un doppio 6-1 l'ellenico Dimitris Sakellaridis ha subito lo stesso risultato contro l'argentino Gian Mattias Di Natale (1783 Atp). Out all'esordio per Paolo Emilio Cossu Floris (Tc Cagliari) 6-2, 3-6, 10-7 contro Francesco Liucci (1605 Atp), e per Leonardo Mazzucchelli (Tc A.Novelli) con un doppio 6-1 per mano dello svedese Adam Helnonen (1846 Atp).

Gioca oggi per strappare un pass per il main draw Barbara Dessolis (1070 Wta), che dopo aver battuto 6-4, 6-2 la danese Cecilie Wiche sfida Angelica Raggi (566 Wta). Sconfitte all'esordio per Elisa Patta (Torres Tennis) contro la tedesca Chantal Sauvant (617 Wta), per Ottavia Massetti (Ct Decimomannu) 6-0, 6-1 contro la svedese Kajas Rinaldo Persson (602 Wta) e per Marcella Dessolis, che non conquista game contro Irene Lavino (840 Wta).

Oggi si disputano i match dei tabelloni principali. Inoltre, per un problema tecnico si disputeranno quattro match di spareggio per accedere al main draw. Scelta decisa dall'Itf per salvaguardare i giocatori che avevano superato le qualificazioni.

