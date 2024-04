Esordio positivo per Lorenzo Carboni nel quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula.

L'algherese l'ha spuntata 6-3, 5-7, 6-3 sulla wild card Andrea Meduri e, negli ottavi di finale, sfiderà il russo Kirill Kivattsev.

In doppio, Carboni giocherà in coppia con il monegasco Rocco Piatti (figlio di coach Riccardo) contro il bulgaro Anthony Genov e l'ucraino Oleksii Krutykh.

Out nelle qualificazioni gli altri tennisti sardi. Sconfitti al primo match il torresino Matteo Mura (6-3, 4-6, 10-6 da Pasquale De Giorgio), Paolo Emilio Cossu Floris del Ct Zavaglia (6-2, 6-0 dall'olandese Dax Donders) e Alessandro Concu del Tc A.Novelli La Maddalena (6-3, 6-1 da Federico Salomone), mentre si è fermato nel turno decisivo Riccardo Ciulli del Tc Cagliari (dopo aver battuto 7-5, 6-4 lo statunitense Kyle Overmyer, ha ceduto il passo a Noah Perfetti per 6-2, 7-5).

Nelle qualificazioni femminili, Francesca Mostallino del Tc Cagliari supera 6-3, 6-4 Eleonora Baroni e domani sfiderà Eleonora Alvisi per un posto nel tabellone principale; Beatrice Zucca del Tc Cagliari vince 6-2, 6-0 su Sofia Del Balzo Ruiti del Ct Decimomannu e giocherà contro Denise Valente. Sconfitta per Alessandra Pezzulla del Ct Decimomannu (6-1, 6-3 dalla cinese Xiangruyi Ji).

