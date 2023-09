I campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula stanno ospitando le qualificazioni dell’Itf Combined, primo dei sei tornei combined internazionali ITF organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Oggi erano in programma gli ottavi di finale del singolare maschile e il primo turno del femminile. Nel singolare maschile, sei italiani hanno staccato il pass per i quarti di finale in programma domani. Antonio Caruso, che ha battuto 7-5, 6-1 al numero 6 del seeding, l’olandese Sidane Pontjodikromo, affronterà il favorito del torneo, il polacco Daniel Michalski (6-1, 6-2 al qualificato Daniel Bagnolini), mentre la testa di serie numero 9 Gabriele Piraino sfiderà Giuseppe La Vela nel primo dei due derby italiani di giornata (vincenti, rispettivamente, 1-6, 6-3, 7-5 su Luigi Sorrentino e 6-3, 6-4 sul qualificato olandese Dax Donders). Nell’altro derby tricolore, il numero 3 Giovanni Oradini e il qualificato Niccolò Catini si affronteranno dopo aver battuto rispettivamente 6-2, 6-4 il qualificato Niccolò Baroni e 6-2, 6-1 il lucky loser Martin Plunger. A chiudere l’elenco degli azzurri qualificati, il numero 8 Federico Arnaboldi (6-4,6-7, 6-2 su Fabrizio Andaloro), che farà i conti con lo spagnolo Carlos Lopez Montagud (6-3, 6-2 a Manuel Mazza), numero due del tabellone.

Femminile. Negli ottavi femminili, dopo Miriana Tona, Federica Di Sarra e Jessica Pieri hanno passato il turno sei italiane, tra cui la testa di serie numero 5 Martina Colmegna, che ha rifilato un doppio 6-4 alla qualificata Alessandra Mazzola, tesserata per il Tc Cagliari. Le altre italiane sono Diletta Cherubini (6-0, 6-4 alla wild card Denise Valente), Deborah Chiesa (6-0, 6-2 alla qualificata Giorgia Pinto), le qualificata Federica Bilardo (che ha eliminato la numero 6 del seeding, la slovena Ziva Falkner battuta 7-6, 6-2) e Martina Spigarelli (6-3, 6-4 all’estone Maileen Nuudi), la wild card Camilla Gennaro (2-6, 7-6, 7-5 alla qualificata statunitense Kimmi Hance).

I sardi. Alessandra Mazzola, che ha passato il turno nel singolare, ieri era stata eliminata agli ottavi nel doppio, che stava disputando con l’elvetica Nadine Keller, con cui ha subito un doppio 6-2 incassato contro Irene Lavino e Martina Spigarelli. Barbara Dessolis, invece, è stata eliminata dalla bulgara Dia Evtimova nel singolare (6-2, 6-7(4), 10-3) e, in coppia con la sorella Marcella, nel doppio dalla svedese Caijsa Wilda Hennemann e dalla finlandese Laura Hietaranta (6-2;6-4). Sconfitte all'esordio le altre tre tenniste sarde in gara: Marcella Dessolis, 6-7(6), 6-1, 10-8 dalla francese Mathilde Ngijol Carre, mentre Alessandra Pezzulla e Sarah Stoerbrauck, fermate sul doppio 6-0 rispettivamente dalla tedesca Carolin Raschdorf e dalla svizzera Lara Michel.

Out ieri sulla soglia del main draw la corsa di Marco Dessì, quartese tesserato per il Tc Viterbo sconfitto 6-3, 6-3 da Niccolò Catini. Dessì in precedenza aveva battuto 6-1, 6-3 l’olandese Marcel Marlon Sudzum. Sconfitti all’esordio, invece, Niccolò Dessì del Tc Viterbo (6-1, 6-2 dal britannico Toby Martin), il torresino Matteo Mura (doppio 6-1 da Daniel Bagnolini) e i portacolori del Tc Cagliari, Alberto Sanna (7-5, 6-4 da Alessandro Bellifemine), Mattia Secci (6-2, 6-1 dall'olandese Guy Den Heijer) e Paolo Emilio Cossu Floris (6-0, 6-2 da Manuel Plunger). L’algherese Alessandro Concu, tesserato per il circolo piemontese Roma 20, invece, aveva dato forfait contro Andrea Militi Ribaldi.

