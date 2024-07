È stata una bella festa ieri sera, nel centro storico di Arzachena, con la parata dei giocatori, naturalmente a cavallo, e degli organizzatori, per salutare quarta edizione dell’Italia Polo Challenge Porto Cervo che, per la parte agonistica comincia, nel pomeriggio nel campo sportivo di Abbiadori.

C’era presente e ha sfilato il Gruppo Folk Santa Maria d’Arzachena, c’erano gli amministratori comunali con il sindaco Roberto Ragnedda in testa, c’era tanta gente che aveva lasciato anticipatamente le spiagge per non perdersi questa manifestazione, e c’era la Banda della Brigata Sassari a solennizzare l’avvenimento, che partito dalla scalinata della Chiesa di Santa Lucia, ha percorso il Corso fino a giungere alla rinnovata Piazza Risorgimento. Qui, alla presentazione dell’evento è seguito un breve ed applaudito concerto. Poi degustazioni di bontà del territorio di Arzachena, organizzate dall’Azienda Agricola Coda di Lupo con la collaborazione di produttori locali di birra, vermentino, pane, ricotta, miele, salumi, olive.

Infine, l'esibizione del Duo Acustico Dalilah. «Grazie alla Federazione italiana Sport Equestri, Arzachena è parte del circuito di arena Polo da ormai 4 anni», sono parole di Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena; «Sport e glamour si fondono in un evento su cui il Comune continua a investire per conquistare nuovi target di visitatori e ampliare il suo ventaglio di attrazioni». E da oggi si gioca, sino a sabato 20 giugno. Il calendario prevede due partite al giorno da oggi, giovedì 18 a sabato 20 con inizio alle 20:30 e alle 21: e accesso libero alle tribune del centro sportivo. Ad Abbiadori, nei giorni di Italia Polo Challenge, si disputano inoltre la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony.

© Riproduzione riservata