Il ventiseinne Marco Ghiani amplia la bacheca dei fantini sardi vincitori del Derby Italiano di galoppo. Nell'ippodromo romano di Capanelle il jockey di Silì (Oristano) in sella a Molveno sprinta in dirittura e "soffia" di una testa il successo a un altro ottimo fantino sardo, Antonio Orani, di Usini, che aveva lanciato la volata su Crazy Spirit. E a completare un podio praticamente tutto isolano Cristian Demuro, romano ma di origini sarde, che ha ottenuto la terza montea grazie al muso di Lao Tzu.

Davvero una bella impresa per Marco Ghiani, ormai quotatissimo in Inghilterra, che davanti a 15 mila spettatori ha dimostrato di poter essere protagonista anche nella classica italiana. E non è certo un caso che il successo sia stato ottenuto col trainer Marco Botti, che ne segue da qualche anno la carriera nella patria dei purosangue.

Il jockey ha sottolineato le qualità del cavallo Molveno, col quale gareggia in Inghilterra e ha dedicato la vittoria ai figli.

