La macchina organizzativa per la Quarta edizione del Gran Premio ciclistico Città Di Elmas è già avviata.

La competizione ciclistica come di consueto si svolgerà a Elmas il 18 maggio; è patrocinata dall’Assessorato allo sport del Comune di Elmas e organizzata Gino Mameli. «Siamo già a lavoro», dice Mameli, «per la gara categoria Master. A Elmas mi piacerebbe creare inoltre qualcosa per i giovani. Ho chiesto la collaborazione ad Andrea Carta, presidente della Società Star Bike di Monastir che ha già una squadra Giovanissimi. In occasione della gara della gara ciclistica, la Star Bike organizzerà un’esibizione promozionale per i giovani. Alla gara dei Master maschili e femminile saranno presenti i migliori corridori della Sardegna. C’è già l’adesione del vincitore della scorsa edizione Andrea Pisanu».

La gara prenderà il via alle 10.30 da Via Sant’Antioco.

«Questa manifestazione non è solo un'occasione per praticare sport, ma anche un momento di condivisione e convivialità tra i cittadini di Elmas», dice l'assessora allo Sport di Elmas Paola Cucca. «È sul solco dell'importanza dello sport in generale, come diritto, oramai inserito anche nella nostra Costituzione all'art. 33, che il Comune di Elmas sostiene con forza e determinazione. Lo sport è divertimento, salute, rispetto dell'ambiente, inclusione e solidarietà. Si invitano tutti i cittadini e gli appassionati di ciclismo a prendere parte a questa iniziativa per celebrare insieme la passione per la bicicletta e l'importanza dello sport nella vita quotidiana».

