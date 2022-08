Ancora incertezza sulla composizione dei tre gironi del campionato di Promozione. Con l’ultimo comunicato la Federazione ha reso note le tre squadre ripescate: Cus Cagliari, Santa Giusta e Coghinas. Le quarantadue squadre del secondo torneo regionale per importanza dovranno essere suddivise in tre gironi (quattordici formazioni l’uno). Suddivisione che avviene per territorio. Sono quindici le squadre che fanno parte del “Sud” Sardegna. Quindi una di queste dovrà essere “spostata” nel gruppo B.

Le quindici sono: Cortoghiana, Andromeda, Asseminese, Atletico Cagliari, Castiadas, Cus Cagliari, Gonnosfanadiga, Guspini, La Palma, Orrolese, Pro Sigma, Selargius, Verde Isola, Villamassargia e Villasimius. A rischio, per il cambio di girone, sentiti gli addetti ai lavori, Guspini e Orrolese. Qualcuno cita anche il Cus Cagliari essendo stato ripescato ma appare remota questa opzione. Per l’Orrolese sarebbe un grosso problema con la società che, dopo anni trascorsi in Eccellenza e Promozione, per il raddoppio delle spese con questa ipotesi, potrebbe rinunciare. Ma anche il Guspini spera di no. Sarà in ogni caso la Federazione a decidere. Una scelta non semplice.

Nel girone del “Centro” oltre alla squadra che giungerebbe dal gruppo “A” ci sono Abbasanta, Arborea, Barisardo, Bittese, Bonorva, Buddusò, Tortolì, Fonni, Idolo, Macomerese, Ozierese, Paulese, Terralba, Tonara, Santa Giusta. Di queste due dovranno andare al Nord e le più “accreditate” sono Bittese e Buddusò. Ma c'è anche chi nomina il Bonorva. Sono soltanto supposizioni al momento dando pure uno sguardo anche alla cartina geografica. La palla, come detto, passa alla Figc.

Nel raggruppamento C: Coghinas, Lanteri, Luogosanto, Oschirese, Porto Torres, Posada, Sennori, Siniscola, Stintino, Tempio, Thiesi, Usinese oltre le due che approderebbero dal gruppo B.

