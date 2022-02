Un’altra vittoria in trasferta, dopo l’exploit contro la “big” Marignano, per un’Hermaea Olbia sempre più protagonista nella A2 femminile di volley.

Ieri sera, nel recupero della 5ª giornata di ritorno del campionato cadetto, la squadra di Dino Guadalupi ha piegato a domicilio l’Assitec Sant’Elia per 3-1, trascinata da un’incontenibile Sofia Renieri, miglior realizzatrice della sfida del PalaSport “Giulio Iaquaniello” con 21 palloni messi a terra, e sostenuta da una prova priva di sbavature.

Nella terza gara esterna in 6 giorni le galluresi perdono il primo set 25-17, ma hanno la forza di reagire immediatamente, vincendo il secondo 25-18, e di portarsi avanti conquistando il terzo col punteggio di 25-21.

A pochi metri dal traguardo, l’Hermaea non fallisce il colpo aggiudicandosi anche il quarto set per 25-20 e il match per 3-1. L’incontro col vice fanalino di coda del girone A è una battaglia, ma alla lunga la spuntano Giorgia Caforio e compagne, che in classifica consolidano la sesta posizione in zona promozione con 32 punti e guardano con fiducia all’appuntamento casalingo di domenica con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, a +1 in graduatoria e, dunque, passibile di sorpasso.

