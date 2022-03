Programma ricco di partite nel weekend di B e C femminile, D e Promozione maschile.

Serie B. Tempo di recuperi in attesa dei playoff, che partiranno l’ultimo fine settimana di marzo. Le gare: Su Planu – Dinamo 2000, domenica ore 16 (7° di andata); Mercede – Antonianum, domani ore 19 (7° di ritorno); Spirito Sportivo – Dinamo 2000, domani ore 17 (8° di ritorno).

Serie C. Turno di riposo per la capolista New Basket Ploaghe. La Ferrini Quartu, seconda, ospite della Coral Alghero. Il programma: Carloforte – Assemini (26/03); Aragon Coral Alghero – Ferrini, domenica ore 19; Nuovo Basket – Nuoro, domani ore 18.30; Nulvi – Basket Quartu, domenica ore 17.

Serie D. Il San Salvatore, capolista, andrà a far visita all’Oristano Basket. Riflettori puntati su Genneruxi - San Sperate. L’undicesima di ritorno: Azzurra – Sennori, domani ore 18.30; Oristano Basket – San Salvatore, domani ore 18; Assemini – Carbonia (rinv.); Nautilus Coral Alghero – Astro, domenica ore 18; Genneruxi – San Sperate, domenica ore 18. Riposa Elmas.

Promozione. Al sud rinviato l’impegno della Sulcis Spes Sant’Antioco, primo. Oggi match clou tra Sinis e Poetto. Al nord gioca in casa l’Aurea, mentre la Gabetti Master è ospite della Santa Croce. Girone Sud: Sulcis Spes – Beta (20/04); Sinnai – Serramanna, domani ore 17; Carloforte – Spirito Sportivo, domenica ore 19; Jolly – Basket Quartu B, domenica ore 18; Basket Quartu A – Su Planu, domenica ore 20.30; Sinis – Poetto, oggi ore 21. Girone Nord: Aurea Sassari – Macomer 2.0, domenica ore 18.30; Arzachena – Demones, domani ore 18; Santa Croce – Gabetti Masters, domani ore 19.45; Dinamo 2000 – Ichnos, domani ore 18; CMB Porto Torres – 80&Co. Basket, domani ore 20.15; Nuoro – Olimpia Olbia, domenica ore 19.

© Riproduzione riservata