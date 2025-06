Sono al momento soltanto tre le formazioni sarde con diritto all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Sono l’Olbia, il Latte Dolce e il Budoni, neopromosso dall’Eccellenza. Attualmente, nessuna rappresentante del Centro e del Sud Sardegna è presente nella categoria. L’ultima volta delle sarde con sole tre iscrizioni al lInterregionale, è stato nella stagione 2002/2003, con Villacidrese, Calangianus e Atletico Cagliari. La speranza è che il contingente sardo possa allargarsi. Il Monastir, infatti, è atteso domenica prossima dall’ultima sfida dei playoff nazionali di Serie D. La squadra guidata da Marcello Angheleddu dovrà ribaltare il 2-1 dell’andata subito dalla Vianese per centrare la storica promozione. Nel frattempo, la Costa Orientale Sarda, attraverso il tecnico Francesco Loi e il segretario Franco Palleschi, ha annunciato l’intenzione di presentare domanda di ripescaggio. Stessa ipotesi che potrebbe valutare anche l’Ilvamaddalena, retrocessa ai playout insieme alla compagine ogliastrina.

Panchine già definite per Olbia, Latte Dolce e Budoni. Le tre squadre attualmente confermate in Serie D hanno già definito i propri staff tecnici. L’Olbia, che lo scorso 5 giugno ha presentato domanda di ripescaggio in Serie C, è affidata a Lucas Gatti. Il direttore sportivo Manuel Gonzalez sta lavorando ai rinnovi: dovrebbero restare Furtado, Anelli, Ragatzu, Arboleda, De Grazia e Costanzo. L’attaccante Marco Caggiu è invece nel mirino della Nuorese.

Il Latte Dolce riparte da Michele Fini, ex Cagliari, che aveva preso il posto di Gabriele Setti lo scorso marzo. Con lui in panchina, i sassaresi hanno raccolto 12 punti in 8 partite centrando la salvezza diretta. Conferma anche in casa Budoni: Raffaele Cerbone è stato ufficializzato dal patron Giovanni Sanna subito dopo la promozione. Il club biancoceleste lavora al rinnovo di Luca Belloni, seguito con interesse proprio dall’Olbia.

Altri movimenti: Manca resta all’Albalonga, Felleca verso l’Ancona? Sempre in D da segnalare il rinnovo di Luca Manca, centrocampista classe 1999 con esperienze ad Arbus, Arzachena e Tortolì, che vestirà ancora la maglia dell’Albalonga. “Il rinnovo del cuore”, si legge nel comunicato del club laziale: “Un giocatore che diventa simbolo: accogliamo con gioia e orgoglio la sua terza stagione in maglia azzurra”. Intanto, un nome sardo potrebbe affacciarsi all’orizzonte di un club storico,: Roberto Felleca, imprenditore di Selargius ex presidente di Como e Foggia, sta valutando concretamente l’ipotesi di acquisire l’Ancona, società in cerca di rilancio dopo una stagione complicata

