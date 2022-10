Serie D

L'obiettivo per le sarde è dimenticare la debacle di domenica scorsa (con le squadra sarde che hanno conquisto un punto sui dodici disponibili) e cercare il rilancio anche per rilanciare morale e classifica. L'Arzachena, oggi a tre punti dalla vetta, ospita il Tivoli: una squadra che finora ha fatto bene trovando un posto di centro classifica a due punti dai galluresi.

mister Nappi pensa alla sua squadra ponendosi l'obiettivo dei tre punti. L'inizio è per le 14,30.

La Cos di Francesco Loi affronta la lunga trasferta di Angri: una scontro diretto fra le penultime della classe. Un inizio davvero poco favorevole per la squadra ogliastrina-sarrabese che oggi potrebbe presentare anche il nuovo acquisto Simone Pinna, difensore arrivato dall'Olbia e cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Fischio di inizio alle 14.

L'Ilva affronta la trasferta di Aprilia mentre l'Atletico Uri attende la visita del Cassino: le due ultime due gare avranno inizio alle 15. I maddalenini puntano almeno al pari, L'Uri di Massimiliano Paba, ai tre punti per allontanarsi dalla zona-rischio della classifica.

Eccellenza

Domenica si completa alle 16 la decima giornata. Il tabellone propone la sfida tra Carbonia e Nuorese, squadre dal passato illustre che hanno necessità di muovere la classifica. La capolista Latte Dolce, allenato da Mauro Giorico, tecnico di grandissima esperienza, sarà ospite della Villacidrese, terza forza del torneo che presenta in attacco il centravanti Palermo, capocannoniere, punto di forza della formazione del Medio Campidano.

In programma anche Taloro- Budoni che si ritrovano dopo il pari di mercoledì scorso di Coppa Italia. La Tharros riceve il Li Punti e il Sant’Elena ospita l’Ossese. Attesa anche per Ferrini-Ghilarza, Iglesias-Bosa e Lanusei-Monastir con in palio punti importanti.

Promozione

Domani è in calendario la terza giornata di andata. Nel girone A (ore 16): Atletico Cagliari-Cortoghiana, Cus Cagliari-Asseminese, Gonnosfanadiga-Selargius, La Palma-Verde Isola e Villasimius-Villamassargia.

Nel girone B, sempre alle 16 Abbasanta-Siniscola, Atletico Bono-Tortolì, Barisardo-Bittese, Fonni-Arborea, Idolo-Santa Giusta, Posada-Paulese e Tonara-Terralba.

Nel girone C alle 16 Tempio-Oschirese e Usinese-Ozierese.

