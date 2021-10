A caccia di punti per la zona playoff. Nel campionato di Serie D (girone G), la Torres ospita oggi (ore 15) il Monterotondo, anticipo valido per la quinta giornata. Con una vittoria i sassaresi balzerebbero in seconda posizione in attesa delle gare di domani. Le due vittorie consecutive hanno rilanciato la squadra di Alfonso Greco che ora non vuole più fermarsi. Il Monterotondo ha conquistato soltanto un punto in trasferta, perdendo le due gare casalinghe giocate.

Eccellenza e Promozione. Non c’è solo la Torres, oggi si giocano anche un anticipo in Eccellenza e due in Promozione. Nella massima categoria regionale, per la settima giornata, è in programma il derby Villacidrese-Arbus, con fischio d’inizio alle 16. Angheleddu e compagni inseguono il quarto successo di fila interno. Non sarà semplice contro l’Arbus di Nunzio Falco, reduce dalla vittoria con il Li Punti.

In Promozione, sono in programma (ore 16), per il girone B, Seulo-Tharros e Samugheo-Paulese. Anticipi della quarta giornata. Trasferta ostica per gli oristanesi che puntano al salto di categoria. Aperto a tutti i risultati l’incontro di Samugheo.

