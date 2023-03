Calcio regionale

Domenica alle 16 il Barisardo, senza vittorie da un mese, ospita l'Atletico Bono (prima in zona playout) per mantenere la vetta della classifica. Nel gruppo C il Tempio è in Eccellenza se batte il Buddusò in casa, oppure se pareggia e l'Usinese (seconda) non supera lo Stintino (terzo)