Dopo la sconfitta interna in Serie D del Latte Dolce (0-1 con l’Aprilia) e i successi di Tharros, Villasimius e Luogosanto negli anticipi di Promozione, i temi della domenica calcistica in Sardegna presentano più di uno spunto d’interesse.

A cominciare dalla supersfida del Nespoli, per la Serie C: alle 14.30 i bianchi scendono in campo contro il Modena per una sfida sulla carta proibitiva.

Scendendo di un gradino, in D, la sesta giornata punta i riflettori sardi su Giugliano-Muravera: alle 14.30 Mancosu e compagni proveranno a impensierire la capolista, finora sempre vittoriosa, con l’obiettivo di agganciarla in classifica.

Alla stessa ora l’Atletico Uri riceve il Gladiator e l’Arzachena è attesa a Cassino.

A Ilbono, alle 15, in campo Lanusei-Carbonia, derby tra pericolanti. Tra le due, quella che sta comunque peggio pare essere il Carbonia, chiamata a una prova d’orgoglio. La Torres, sempre alle 15, gioca sul difficile campo dell’Ostia Mare.

In Eccellenza, alle 16 si gioca l’ottava giornata. Attenzione al testa-coda tra Ferrini Cagliari e Li Punti. A Villa San Pietro, il Sant’Elena affronta il Castiadas. Al Frogheri la Nuorese ospita il Monastir. Le altre partite: Arbus-Porto Rotondo, Bosa-Asseminese, Ghilarza-Budoni, Ossese-Guspini e Taloro-Idolo. E’ stata anticipata alle 15.30 Ilva-Villacidrese.

In Promozione alle 16 le tre sfide principali sono Narcao-Monteponi, Ozierese-Macomerese e Tempio-Porto Cervo.

