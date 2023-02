Lo scorso weekend si è conclusa la prima fase del campionato di Serie B Regionale di basket femminile. Regular season che si chiude con il dominio della Virtus Cagliari. In C Regionale, invece, due gare su tre inviate, inclusa quella della capolista Basket 90 Sassari.

Serie B. La capolista, allenata da Fabrizio Staico, si impone contro l’Astro per 80-63, al termine di una partita comandata sin dai primi minuti. Il primo quarto si chiude per 26-17, mentre all’intervallo il vantaggio si amplia fino al 44-27. Nel secondo tempo le cagliaritane continuano le loro rotazioni, consolidando il vantaggio acquisito nella prima parte di gara. Migliori realizzatrici sono Bosilj, della Virtus, e Martellini, dell’Astro, con 17 punti. In seconda posizione l’Antonianum, che supera la New Basket Ploaghe per 57-46, dopo tre quarti di grande equilibrio (41-39 al 30’). Ultima frazione di marca quartese, grazie anche ai 26 punti realizzati da Ljubenovic. Vittoria, invece, dopo un supplementare, per la Kiron Elmas, sul parquet del San Salvatore Selargius, per 75-76. Alle selargine non basta la grande prestazione di Corongiu, con 31 punti. Chiude il quadro delle gare la vittoria della Mercede Alghero, sul campo del Su Planu, per 60-75. Dal prossimo weekend, intanto, dovrebbe partire la fase a orologio, e, a seguire, i playoff nazionali.

Serie C. Tre partite in programma, ma solo una regolarmente in campo. Fattore campo pienamente rispettato, con la vittoria del Condor Monserrato contro la Pallacanestro Nuoro, per 62-53. È rinviata a data da destinarsi la partita tra Coral Alghero e la prima della classe, il Basket 90, mentre giovedì ci sarà il posticipo tra il Basket Nulvi e Basket Quartu.

© Riproduzione riservata