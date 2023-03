Ampi margini nelle 3 partite disputate nel torneo di serie B regionale femminile. Non scende in campo la Virtus Cagliari, a causa della mancata presenza del medico in campo in occasione della sfida di Ploaghe contro la New Basket. In Serie C, invece, nel weekend partirà la fase playoff.

Serie B. La compagine allenata da Fabrizio Staico dovrebbe portare comunque a casa i 2 punti a tavolino. Nelle altre gare da segnalare l’imponente vittoria dell’Antonianum Quartu in casa del Su Planu, per 30-71. Quartesi avanti di oltre 20 punti già all’intervallo (15-38) e ulteriore allungo al rientro dagli spogliatoi. Antonianum che allunga fino al 30-71 finale, grazie anche ai 18 punti della Ljubenovic. Netta vittoria anche della Kiron Elmas contro l’Astro, per 69-48. Le ragazze allenate da Nello Schirru portano a casa i 2 punti grazie in particolare al break effettuato nel corso del terzo quarto. Miglior realizzatrice della gara è Concu, dell’Elmas, con 20 punti. Chiude il quadro delle gare il bel successo del San Salvatore Selargius, contro la Mercede Alghero, per 72-50. Selargine che attuano il primo break nel secondo quarto (38-24), con ulteriore allungo nel terzo (52-31). Di controllo, invece, l’ultima frazione. Nel San Salvatore da segnalare i 20 punti messi a segno da Poddighe.

Serie C. Ufficiali date e incroci degli spareggi playoff per accedere alle semifinali. Basket 90 Sassari e Nulvi, le prime due della classe, accedono alla fase successiva, attendendo le due avversarie da affrontare nella parte decisiva della stagione. Si parte sabato, con gara 1, che vedrà gli accoppiamenti Basket Quartu-Pallacanestro Nuoro (3° contro 6°) e Condor Monserrato-Coral Alghero (4° contro 5°).

