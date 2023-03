Prosegue senza particolari scossoni il torneo di Serie B Femminile. Tempo di spareggi, invece, nella Serie C Regionale. Ufficiali, infatti, le semifinaliste.

Serie B. Senza sosta la fame di vittorie della Virtus Cagliari che, nella 3° giornata della fase a orologio, si impone contro la Kiron Elmas per 79-55. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico guida, come da copione, sin dalle prime battute, arrivando all’intervallo sul +17 (37-20). Il coach cagliaritano ruota tutte le ragazze a disposizione e gestisce il vantaggio (52-37 al 30’). Ultimo sussulto masese al 33’ (54-43), prima del nuovo break virtussino, fino al rassicurante 79-55 finale. Migliori realizzatrici sono Corda (Virtus) e Mastio (Kiron) con 13 punti. Vittoria anche per la Cantina Giba Astro, che si impone contro il Su Planu per 72-60 e consolida la superiorità in classifica. La compagine allenata da Carla Tola guida nei primi due quarti (33-27 al 20’), ma effettua il break decisivo solo nella terza frazione, quando vola sul +15 (54-39). Gli ultimi 10’ sono di controllo e gestione della situazione fino alla sirena finale. Infine, vittoria per la Mercede Alghero contro la New Basket Ploaghe, per 73-46. Algheresi che allungano negli ultimi 15’ di gara.

Serie C. Dopo gli spareggi, su gara unica in casa della formazione meglio classificata, si conoscono i nomi delle due squadre che raggiungono Basket 90 e Nulvi in semifinale. Saranno Basket Quartu e Condor Monserrato. Le quartesi hanno superato la Pallacanestro Nuoro per 56-35. Pochi patemi per la compagine biancoverde che ha guidato con margine sin dalle prime battute (31-12 al 20’). Nella ripresa il Basket Quartu gestisce il risultato, grazie anche alla vena realizzativa di Astero, la migliore con 22 punti. Il Condor Monserrato, invece, ha la meglio sulla Coral Alghero per 53-42. Padrone di casa sempre avanti (18-8 al 10’ e 27-22 al 20’) nel primo tempo. Equilibrio nel terzo quarto (40-34 al 30’) e nel finale allungo monserratino. Nel Condor da segnalare i 22 punti di Logli. Gli incroci di semifinale, ora, prevedono gli accoppiamenti Basket 90-Condor e Nulvi-Basket Quartu.

