Giro di boa nel torneo di Eccellenza femminile, che si fermerà per due settimane. Si riprende il prossimo 16 aprile. Intanto vince e convince la Tharros nella quinta giornata di andata. La squadra allenata da Lella Giglio, si impone per 9-1 sulla squadra giovanile della Torres e vola a punteggio pieno in classifica, a nove punti (sabato recupera la gara con il Maracalagonis).

Caprera esagerato

La partita delle oristanesi prende subito un'ottima piega: Mattana, Piras, Rattu e Scalas firmano una quaterna già prima dell'intervallo, poi Uzzanu a inizio ripresa tiene vive le sassaresi, ma ancora Mattana, Dessì, Casula, Sanna e Farris blindano la rotonda vittoria esterna. Ancora più straripante il Caprera a Maracalagonis che si scatena con ben ventiquattro reti. Camara, con sette gol e la Popescu (secondo portiere prestato all'attacco per l'occasione) con sei reti, sono state le grandi mattatrici della sfida. A segno anche Croce e Do Amaral (con una tripletta ciascuna) e Spinelli, Ouacif, Kirama, Angulo ed El Rhaiti, che sanciscono il definitivo 24-0. In questo quinto turno ha riposato il Cagliari, che alla ripresa affronterà un Maracalagonis ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Il Caprera sarà impegnato invece a Sassari contro la Torres, ancora ferma a tre punti in classifica.

Fermata Torres

Alla Torres non riesce l'impresa di fermare la capolista della Serie B. Con la Lazio finisce 3-0: le sassaresi pagano l'avvio bruciante delle aquilotte, a segno dopo tre minuti con la Moraca, che si ripete anche al 40' (di Eriksen il 3-0 definitivo). La salvezza è ancora un discorso apertissimo per le rossoblù, raggiunte però a quota diciassette punti dal Tavagnacco (terzultimo). Il tecnico Mauro Ardizzone non abbassa la guardia e assicura. «Ci salveremo. Serve più carattere, bisogna giocare da squadra. Tutti dobbiamo metterci in discussione, tecnico compreso». La squadra sassarese domenica sarà impegnata a San Marino per il ventitreesimo turno. In Serie C hanno riposato le ragazze del Su Planu, che nel prossimo turno affronteranno in trasferta il Real Meda.

© Riproduzione riservata