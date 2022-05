In attesa degli spareggi nazionali di Serie B e partito il conto alla rovescia in vista della finalissima di serie C, si avvia verso la conclusione la stagione cestistica regionale al femminile.

Serie B. Una intensa settimana di allenamenti per la Iannas Virtus Cagliari in attesa degli spareggi nazionali. Nel prossimo weekend, sul parquet del pala Rinaldi a Roma, il quintetto allenato da Fabrizio Staico scenderà, infatti, in campo in un triangolare contro il Team Rainbow Viagrande, formazione siciliana, e la Granda College Cuneo, compagine piemontese. Le virtussine si presentano all’appuntamento da imbattute nel girone sardo, inanellando, tra fase regolare e playoff, 24 vittorie in altrettante partite.

Serie C. Sarà, come da pronostico, la Ferrini Quartu a contendere la vittoria del campionato alla New Basket Ploaghe. La compagine quartese ha superato in gara 3 il Nuoro per 54-40. Avvio equilibrato, con le ospiti avanti, seppur di poco, al 10’ (10-11). Nel secondo quarto la reazione delle ragazze allenate da Alessandro Corona che conducono sul 27-20 all’intervallo. Allungo anche nella terza frazione (39-30 al 30’) e divario che va oltre la doppia cifra nell’ultimo segmento di gioco. Miglior realizzatrice è Desogus, della Ferrini, con 18 punti. Dal prossimo weekend tempo di finali: gara 1 si disputerà a Ploaghe, con ogni probabilità, domenica prossima, con orario da definire.

© Riproduzione riservata