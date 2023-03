Ritorna in campo, per un altro ricco weekend, l’esercito dei campionati regionali di basket. In particolare, inizia la fase a Orologio nel torneo di Serie B Femminile, con la sfida di alta classifica tra Antonianum Quartu e Kiron Elmas.

Serie D. Giornata sulla carta favorevole alla capolista Innovyou Sennori, che potrebbe allungare sulla Dinamo Academy, osserva il turno di riposo, nel caso in cui dovesse vincere; davanti, però, un ostacolo proibitivo, l’Astro, terza forza del torneo e in grande crescita nelle ultime settimane. Il programma della 6° giornata di ritorno: Dinamo 2000-Carloforte, domani ore 16.30; Coral 93-La Casa del Sorriso Su Planu, domani ore 19; Genneruxi-Basket Assemini (09/03); Visionottica Carbonia-Masters Sassari, domani ore 18.30; Santa Croce Olbia-San Salvatore, domani ore 19; Innovyou Sennori-Astro, domani ore 18.30. Riposano Dinamo Academy e San Sperate.

Promozione. Turno esterno per Basket Iglesias (a Siliqua) e Jolly Dolianova (in casa del Beta) nel girone Sud. Al Nord il big match di giornata è tra Pallacanestro Nuoro e Basket Nulvi. Il quadro della 5° di ritorno al Sud: Poetto-Genneruxi, domenica ore 20; Beta-Jolly Dolianova (09/03); Madas Siliqua-Basket Iglesias, domani ore 20.45; Serramanna-Terralba, domenica ore 18; Spirito Sportivo-Basket Quartu, domenica ore 19.30; Sinnai-Condor Monserrato, domani ore 20.45. Al Nord in campo per l’8° di ritorno: CMB Porto Torres-S. Orsola, domenica ore 19.15; Arzachena-80&Co. Basket, domenica ore 20.30; Ichnos Nuoro-Demones Ozieri, lunedì ore 20.30; Pallacanestro Nuoro-Basket Nulvi, domani ore 18.30. Riposa Aurea Sassari.

B Femminile. Subito uno scontro d’alta classifica nella prima giornata della fase a Orologio. Di fronte Antonianum Quartu e Kiron Elmas, vale a dire seconda contro terza della classe. Per la capolista Virtus Cagliari, invece, esordio nella seconda fase contro il San Salvatore Selargius. La 1° partita della fase a “Orologio”: Antonianum-Kiron Elmas, domani ore 18.30; Astro-New Basket Ploaghe, domani ore 19; Virtus Cagliari-San Salvatore, domani ore 18; Mercede-Cus Cagliari, domani ore 18. Riposa Su Planu.

C Femminile. Chiusa la fase a Orologio, nel torneo guidato dal Basket 90 Sassari, rimangono da disputare solamente 3 recuperi prima dei playoff. Domani in campo Basket 90 e Basket Quartu (alle 18.30); domenica sarà la volta di Nulvi contro la Pallacanestro Nuoro (alle 18), mentre martedì chiuderà la sfida tra Coral Alghero e Basket 90 (ore 19.30).

