Due vittorie, due pareggi e una sconfitta: questo il bottino delle squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di Serie B di tennis a squadre. La sconfitta è arrivata nella B1 maschile, dove il Tc Terranova è stata battuta 5-1 in casa dal Ct Barletta. Alle sconfitte di Giuseppe La Vela, Matteo Masala, Davide Vargiu e dei due doppi, ha risposto solo la vittoria dell'argentino Geronimo Espin Busleiman.

In B2 maschile, ci sono tre squadre isolane. Se il Tc Alghero ha osservato un turno di riposo, è arrivata una vittoria esterna per la Torres Tennis, che a Roma ha vinto con un netto 6-0 a Roma, sui campi della Ferratella, grazie ai successi di Andrea Cherchi, del francese Baptiste Crepatte, di Valerio Perruzza e Giulio Torroni in singolare, e di Matteo Mura con Torroni e di Gianluca Sarais con Crepatte in doppio. Pareggio 3-3 con qualche rimpianto per il Tc Porto Torres sui campi dell'Accademia Montani di Roma, con i punti portati in singolare da David Pichler e Alessandro Procopio e di Tommaso Pace ancora con Procopio in doppio. Qualche rimpianto per il singolare perso 7-5 al terzo da Pace e per il doppio ceduto da Pichler ed Enrico Proli 10-8 al match tie-break.

Esordio vincente per il Tc Cagliari in B1 femminile, 3-1 sui campi del Vavassori Tennis Team di Palazzolo sull'Oglio, grazie a Barbara Dessolis e all'argentina Jazmin Azul Ortenzi, che si sono aggiudicate i due singolari e insieme il doppio. In B2, 2-2 a Sassari per la Torres contro il Tc Palermo 2, con la romena Oana Gavrila che ha conquistato sia il punto del suo singolare, sia quello del doppio in coppia con Giulia Pisani.

