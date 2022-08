Dopo la lunga sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato della Nuoro Softball non è ripartito nel migliore dei modi. Le barbaricine, penultime nel girone B dell’A1, sono state sconfitte in casa, coi punteggi di 1-2 e 2-3, dalle Metalco Thunders Castelfranco.

In gara1, iniziata alle 17 e terminata alle 23 a causa di un’interruzione di quasi tre ore dovuta alle ingenti piogge cadute su Nuoro, le padrone di casa sono passate in vantaggio nel primo inning con Amanda Fama, ma le venete hanno poi siglato il punto del pareggio alla 7ª ripresa e si è dovuti arrivare all’undicesimo inning per decretare la squadra vincitrice, quella ospite. In pedana, per oltre 150 lanci, Paola Cavallo.

Nel secondo incontro, sono state ancora le nuoresi a sbloccare il risultato al 1º inning, stavolta con Piar (1-0), poi è arrivato il 2-0 di Agard su doppio di Piras. Nonostante la convincente prova della lanciatrice Ramirez, al 7º la doccia fredda, col fuoricampo da tre punti di Giacometti che ha regalato la doppietta al Castelfranco.

Le nuoresi, penultime e virtualmente ai playout, sono a distanza di sicurezza dall’ultimo posto occupato dal Bussolengo che vale la retrocessione immediata e ancora in tempo per ottenere la salvezza diretta, viste le 6 partite ancora da giocare e, rispettivamente, le 3 vittorie in meno del Parma e le 5 in meno del Castelfranco.

Baseball. Il mondiale U12, giocato a Tainin, si è chiuso col 10º posto dell’Italia, in cui ha giocato anche l’unico sardo convocato, l’iglesiente del Cagliari e della Shardana Iglesias, Edoardo Angioni.

Marco Artitzu e Mattia Sireus, invece, sono impegnati in un torneo internazionale All Stars in corso in Germania, che terminerà il 10 agosto.

