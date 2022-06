Altro weekend di gare casalinghe per il Cagliari, che nella Poule Salvezza della serie A di baseball ospiterà a Iglesias il Padova, secondo alle spalle dei rossoblù, che sono primi e imbattuti con otto vittorie, due in più dei veneti. La serie si aprirà alle 15.30 di domani, con gara1, mentre il secondo incontro verrà disputato domenica mattina a partire dalle 11. “Sarà una bella sfida, perché il Padova è una bella squadra e, come noi, è in forma e sta attraversando un bel momento”, ha commentato il manager cagliaritano Walter Angioi.

Serie B. Nella serie cadetta, occhi puntati sulla Catalana Alghero, che sarà di scena al “Tullio Massera”, diamante del Junior Parma. Le due squadre scenderanno in campo alle 15.30 di domani per il primo match e alle 10.30 di domenica per il secondo. Al momento la catalana è quarta con 9 vittorie e altrettante sconfitte e gli emiliani sono settimi con 7 successi e 11 sconfitte.

Softball. La massima serie, Nuoro compreso, resterà a riposo fino ad agosto, per lasciare spazio agli impegni della nazionale. In A2, weekend di riposo per la Supramonte Orgosolo.

