Quello di oggi, per il Cagliari, sarà un doppio impegno decisivo in vista del prosieguo della stagione. I rossoblù, quarti nel girone A della serie A di baseball, sono attesi in casa dei Grizzlies Torino, secondi a pari merito col Settimo, entrambi con un successo in più dei cagliaritani.

Il sogno playoff. Per questo, una doppia vittoria della squadra del manager Walter Angioi potrebbe permettere ai sardi di compiere un importante balzo avanti nella cortissima classifica del girone per continuare così a coltivare il sogno playoff. Le due squadre si affronteranno alle 15.30 in gara1 e alle 20.30 in gara2 al Comunale di Torino.

In campo anche gli algheresi. In serie B, invece, la Catalana sarà di scena a Maria Pia, ad Alghero, contro l’Avigliana. Si partirà alle 16 con gara1 e si proseguirà domani, alle 11, con gara2. In caso di doppio successo, gli algheresi aggancerebbero gli avversari al secondo posto nel girone A.

SOFTBALL.In A1 impegno casalingo per il Nuoro, che ospiterà l’Mkf Bollate per il doppio incontro di Intergirone che si giocherà a partire dalle 16. Ci si aspettano gare difficili e complicate, visto che le nuoresi del manager Wilmer Pino, ultime nel girone B con 2 vittorie e 8 sconfitte, si troveranno di fronte la capolista del girone A, che ha siglato 9 vittorie in 10 partite.

In A2, infine, dalle 17 la Supramonte farà visita al Collecchio, quinto con 3 successi in 8 gare. Un doppio incontro che potrebbe risollevare le sorti delle orgolesi, al momento penultime con 2 vittorie e 6 sconfitte.

