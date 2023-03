La stagione regolare dei campionati nazionali di pallamano è ormai agli sgoccioli e le squadre sarde sono a caccia di preziosi punti playoff.

Nella A Gold di pallamano, una travolgente Raimond Sassari reduce da dici successi consecutivi deve conquistare un punto nelle ultime due gare per poter accedere ai playoff scudetto. Il fato, però, metterà i rossoblù di fronte prima alla capolista Brixen e poi, il 15 aprile, alla terza in classifica Fasano. Domani, alle 19, i turritani si giocheranno il tutto per provare a chiudere subito la pratica.

Lo stesso farà la Verdeazzurro Sassari, che alle 16 ospiterà il Tavarnelle nella penultima della A2 maschile di pallamano e giocherà per consolidare il sesto posto nel girone B che vale i playoff per la A Silver.

In campo anche la serie cadetta femminile, pronta a regalare, alle 19.30 di domani, una intensa e attesa stracittadina sassarese Lions-Raimond. In campo alle 11 di domenica, invece, le nuoresi della Città del Redentore, che faranno visita al Cassano Magnago.

“Nell’ultima di campionato abbiamo giocato una sfida al vertice con la Leonessa Brescia dopo un ennesima pausa del campionato di un mese. È stata una partita incredibile, all’insegna dell’agonismo, ma un minimo calo al 54’ ci è costato la partita, la Leonessa Brescia si è imposta 23-28 (13-14 p.t.), complimenti a loro”, ha commentato sportivamente il coach nuorese Mattia Mancini. “Al di là del risultato, siamo contentissimi della prestazione delle ragazze, dalla prima all’ultima, su tutte Eleonora Napoli, trascinatrice con otto reti. Siamo consapevoli che, se vogliamo, possiamo ottenere tutto. Anche se non è facile avere continuità se dopo la sosta natalizia su giocano due partite e poi ci si ferma di nuovo per un mese”.

