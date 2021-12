Un grande riconoscimento e una lieta sorpresa per lo sport isolano. La ventiquattresima edizione del torneo internazionale giovanile di calcio "Gaetano Scirea", riservato agli Under 16, si svolgerà in Sardegna dal 22 al 29 giugno.

Un torneo prestigioso. Si tratta di uno dei più prestigiosi tornei giovanili europei, quasi sempre tenutosi a Matera, organizzato in memoria del grande ex calciatore juventino e della nazionale, prematuramente scomparso nel 1989, che per le sue doti tecniche e morali rappresenta un esempio positivo straordinario per tutti coloro che si avvicinano, praticano e si interessano a quella meravigliosa disciplina che è il calcio.

Le sedi. Il comitato organizzatore (Pierluigi Lorenzoni, Domenico Bellacicco, Vincenzo Selvaggi e Giuseppe Chietera) ha scelto le sedi sarde dei rispettivi gironi a quattro squadre: Laerru, Viddalba, Santa Maria Coghinas e Li Punti. Sicure partecipanti Milan, Genoa e Juventus, vincitrice dell'ultima edizione del 2019, prima dell'interruzione per la pandemia.

Vetrina internazionale. Tra le compagini straniere circolano i nomi di Sparta Praga e Partizan Belgrado, che si è imposto in qualche passata edizione. Invitati anche Cagliari e Torres. In un girone sarà presente anche la Nazionale Under 16 dilettanti e l'A.C Morrone, importante compagine giovanile calabrese. Parteciperanno anche selezioni e squadre dilettantische sarde, alcune di grande tradizione e blasone come l'Ilvarsenal."Dopo due anni di sosta forzata per i noti problemi sanitari, siamo entusiasti di ricominciare in Sardegna. Ho voluto fortemente l'Isola perché sardo di provenienza - spiega Pierluigi Lorenzoni, uno degli organizzatori, di origine di Castelsardo -. Sarà una vetrina importante per il calcio sardo e non solo. Siamo inoltre sicuri che tutto il territorio risponderà in maniera positiva. Sarà una grande festa dello sport, in onore di un grande del calcio come Gaetano Scirea. Ci attendiamo quindi una bella presenza di pubblico". Presidente onorario del Comitato organizzatore una vecchia e gradita conoscenza del calcio sardo: Franco "Spadino" Selvaggi, ex attaccante del Cagliari dal 1979 al 1982 e Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982. "Un onore per me ritornare in Sardegna dove ho ancora tanti amici - commenta -. Dell'Isola ho ricordi fantastici: splendide stagioni calcistiche e umane, sospinti da un pubblico meraviglioso. Questo torneo giovanile è una rassegna di grande prestigio. Spero che sia il trampolino di lancio per qualche giovane sardo tra i professionisti. Sulle orme - conclude - di un grande uomo, calciatore e amico. Qual'era Gaetano Scirea".

Tanti campioni nel passato. Sono tantissimi i campioni che nel passato si sono messi in luce in questo importante torneo. Nomi del firmamento calcistico mondiale. Come gli spagnoli Raul Gonzalo Blanco o Jose Maria Guti, l'ucraino Andriy Shevchenko, gli italiani Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio. L'elenco però sarebbe ancora più lungo. Ma c'è da scommettere che anche nella tappa sarda del torneo Gaetano Scirea si metterà in luce un grande campione del domani.

