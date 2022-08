Con l'Eccellenza confermata a 19 squadre (nessun ripescaggio, avevano presentato domanda Tortolì e Usinese) il Comitato Regionale sardo ha provveduto a completare gli organici per i restanti tornei. In Promozione inserite CUS Cagliari, Santa Giusta e Coghinas (dalla graduatoria escluse Sestu e Tuttavista Galtellì perché avevano già usufruito di un ripescaggio nelle ultime tre stagioni), confermato il format a 42 società con tre gironi da 14 come nella passata stagione. In Prima Categoria, col San Teodoro che si è fuso col Porto Rotondo in Eccellenza e l'Atletico Villaperuccio che non ha perfezionato l'iscrizione, sono ben otto i ripescaggi: Segariu, Sanverese, Perdasdefogu, Treselighes, Atletico Masainas, Bottidda, Ferrini Quartu e Sorso. In questo caso saranno cinque i gironi, anch'essi da 14 squadre l'uno. Per completare la Seconda Categoria (sei gironi sempre da 14) ripescate Andrea Doria, Siniscola 2010, Su Planu 1985, Cuglieri e Minerva. Dalla Promozione in giù l'inizio dei campionati è previsto per domenica 2 ottobre, oltre un mese dopo l'Eccellenza che prenderà il via già il 28 di questo mese. A breve saranno ufficializzati i gironi e resi noti i calendari.

La Coppa. Primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, alla quale per motivi organizzativi ha rinunciato il Porto Rotondo, con 18 squadre su 19 e partite in programma il 21 agosto per l'andata e il 31 per il ritorno. Due i triangolari: uno con Lanusei, Nuorese e Taloro Gavoi, l'altro con Sant’Elena, Ferrini e Monastir. A riposare nella giornata iniziale sono Taloro Gavoi e Monastir, che debutteranno nella seconda il 24 agosto contro la perdente della prima partita (o chi ha giocato in casa se dovesse finire in pareggio), mentre la terza e ultima gara del triangolare è il 31 agosto. I sei accoppiamenti diretti sono Calangianus-Budoni, Latte Dolce-Li Punti, Bosa-Ossese, Ghilarza-Tharros, Villacidrese-Arbus e Carbonia-Iglesias. Quarti di finale il 12 ottobre (andata) e 26 ottobre (ritorno), semifinali il 16 e 30 novembre. Finale in data da definire ma comunque entro fine gennaio, perché a febbraio inizia la fase nazionale.

