Un ritorno alla Nuorese. Mauro Salis arriva per fare il preparatore dei portieri.

«Dopo aver difeso per tanti anni la porta barbaricina, Mauro Salis», dice la società in un comunicato, «torna alla Nuorese per mettere la sua grande esperienza a disposizione dei nostri estremi difensori, della prima squadra e delle giovanili».

Un ritorno importante per un ruolo così delicato. La Nuorese prepara la nuova stagione di Eccellenza con una squadra sicuramente competitiva.

© Riproduzione riservata