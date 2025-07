La retrocessione dalla Promozione alla Prima categoria non ha spento gli entusiasmi dell’Atletico Masainas. Anzi, ha generato un circolo virtuoso che sta conducendo la società a una interessante campagna acquista.

In panchina la guida tecnica è stata affidata a Fabio Tinti, 38 anni, nuovo tecnico che arriva da quel Perdaxius che tanto bene ha fatto la scorsa stagione sempre in Prima Categoria. Nello staff tecnico anche Edoardo Steri come preparatore dei portieri. Spuntano visi nuovi, come l’attaccante Dylan Congiu e il centrocampista Kevin Congiu. Ecco poi un nuovo innesto a centrocampo cioè Simone Giovagnoli. In porta resta titolare Daniele Bove ma lo affianca Simone Maccioni, classe 2007, promosso nella rosa della prima squadra.

Fra i rinnovi, da segnalare quello per Tommaso Cui. Le operazioni potrebbero non essere terminate.

