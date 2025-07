Due giornate all’insegna dello sport a Porto Torres nella pista dell’impianto di piazza Cagliari 1970.

Sabato 12 dalle 16 e domenica 13 luglio dalle 8, al campo comunale si svolgerà il Campionato regionale individuale Master di Atletica Leggera promosso dalla Fidal Sardegna.

In pista atleti dai 35 anni in su, provenienti da tutta la Sardegna, e oltre 20 discipline tra cui corsa, lanci, salti e staffette che si affronteranno per ottenere il titolo regionale.

In programma ci saranno anche alcune gare extra, dove atleti under 35 avranno l'opportunità di mettersi alla prova.

Intanto alcuni master turritani si sono resi protagonisti della manifestazione podistica di corsa su strada“Corri Valledoria”, quarta edizione, su un percorso di un circuito di sette chilometri che hanno visto Caterina Szlendak tra le sf50 e 11esima assoluta, Alberto Pintus tra i senior e 20°assoluto, Bartolomeo Marongiu tra gli sm35 e 16esimo assoluto, Gabriele Mureddu tra gli sm45 e 10° assoluto, Giovanni Murru tra gli sm60 e 24° assoluto e Luigi Busia tra gli sm 65 e 36° assoluto.

