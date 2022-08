Per la prima volta nella sua storia l'Eccellenza sarda avrà diciannove squadre. Dall'istituzione definitiva nella stagione 1991-1992 (in precedenza c'erano nomi e format diversi) non si era mai andati oltre quota diciotto: era successo dal 2009-2010 al 2011-2012, nel 2014-2015 e nelle ultime due stagioni. L'unica altra volta in cui c'era stato un numero di partecipanti diverso da quello classico di sedici era nel 2018-2019, con diciassette: il torneo che inizierà domenica 28 agosto sarà quindi il secondo dispari. "Abbiamo purtroppo subito le tre retrocessioni dalla Serie D, per cui la nostra Eccellenza è a diciannove squadre", segnala il presidente del Comitato Regionale Gianni Cadoni, a margine della presentazione delle finali di beach soccer a Cagliari. "Oggi il nostro Consiglio Direttivo delibererà questo, il campionato deve per forza iniziare il 28 agosto perché utilizzando tutte le domeniche si termina a maggio. Sarà molto lungo, non certamente quello che pensavamo e volevamo: l'Eccellenza ideale per noi sarebbe a sedici squadre, ma sono diciannove e le accogliamo". Avevano presentato domanda di ripescaggio, chiedendo di integrare a venti, Tortolì e Usinese.

Campionato lungo e ricco. Confermate le partecipanti, regolarmente iscritte: in tutto il calcio sardo solo pochissime società hanno deciso di non proseguire nella nuova stagione (in questi giorni saranno comunicati i gironi dalla Promozione in giù). "La notizia importante è che le squadre sono tutte iscritte, ancora una volta la Sardegna avrà il saldo positivo nelle iscrizioni, con una ventina di nuovi club. La stagione parte sotto la veste migliore", il messaggio di Cadoni. Dalla Serie D arrivano Carbonia, Lanusei e Latte Dolce, le neopromosse in Eccellenza sono Calangianus, Iglesias (nel nome sparisce la denominazione Monteponi) e Tharros che hanno vinto i gironi di Promozione 2021-2022. Confermate dallo scorso torneo Arbus, Bosa, Budoni, Ferrini, Ghilarza, Monastir, Nuorese, Ossese, Porto Rotondo (che si è fuso col San Teodoro), Sant'Elena, Taloro Gavoi e Villacidrese. Un anticipo di campionato si avrà già domenica 21, con le prime partite di Coppa Italia (ritorno il 31 agosto, per chi sarà inserito nei tre triangolari si gioca anche il 24).

