Le sorelle Barbara e Marcella Dessolis sono state accreditate della seconda testa di serie nel tabellone di doppio dell'Itf15 di Kursumlijska Banja, dove si sono qualificate per le semifinali.

Dopo aver battuto 6-3, 6-4 la russa Ekaterina Khodzhaeva e la svedese Isabelle Svahn al primo turno e 6-4, 7-6(6) la stessa Ustic in coppia con la serba Andrea Obradovic nei quarti, le sorelle nuoresi affronteranno le serbe Andjela Lazarevic e Anja Stankovic, teste di serie numero 3, per un posto in finale.

In singolare, stop al secondo turno per Barbara Dessolis che, dopo aver esordito sulla terra serba spuntandola 2-6, 6-4, 7-6(2) sulla qualificata bulgara Viktoria Veleva, negli ottavi di finale è stata fermata 2-6, 6-4, 7-5 dalla slovacca Laura Cilekova, numero 8 del seeding.

La sorella minore Marcella ha invece partecipato alle qualificazioni, regolando 6-2, 6-1 la wild card serba Iva Jankovic, per poi perdere 6-1, 6-2 nel turno decisivo contro la britannica Maria Ustic.

