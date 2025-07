La Ferrini Cagliari si prepara con ambizione alla nuova stagione calcistica, puntando su continuità, giovani promesse e innesti mirati per rafforzare la rosa a disposizione dello staff tecnico.

Dopo una stagione intensa nel campionato di Eccellenza, la società cagliaritana conferma il proprio progetto sportivo incentrato sul talento sardo e sullo sviluppo dei giovani. La guida tecnica è stata affidata a Nicola Manunza. Per quanto riguarda la rosa lo zoccolo duro verrà mantenuto, a partire da alcuni protagonisti delle recenti stagioni. Tra i riconfermati troviamo: Boi, Mudu, Alexandre, Alessandro Serra, Podda, Corona (classe 2006), Manca (classe 2006) e Lecca (classe 2006). Una base solida, formata da giocatori che conoscono bene l’ambiente Ferrini, utile per garantire equilibrio e identità alla squadra anche in vista dei nuovi arrivi.

La campagna di rafforzamento estiva ha portato alla Ferrini diversi innesti interessanti, provenienti da alcune delle realtà più competitive del panorama dilettantistico sardo: dal Villasimius sono arrivati Arrus, Zedda, Vitale, Rinino, Melis e Matteo Argiolas, dal Monastri Corda, dall’Ossese Vinci, dall’Himalaya Celli e dal Barisardo Murgia. Giocatori di valore ed esperienza, capaci di portare freschezza e nuove soluzioni tecniche al gruppo.

In linea con la filosofia storica della società, la Ferrini conferma anche per quest'anno la grande attenzione verso il settore giovanile. A completare la rosa saranno infatti inseriti anche diversi giovani classe 2007 e 2008, cresciuti nel vivaio biancorosso e pronti a mettersi in mostra nella massima categoria regionale. «Il primo obiettivo è la salvezza tranquilla - dice il responsabile sezione calcio Pietro Caddeo – Poi, come sempre, non ci poniamo limiti. L’importante è cercare di non soffrire come accaduto nell’ultima stagione».

