Inizia a prendere forma il Selargius del presidente Giorgio Salis in vista del prossimo campionato di Promozione. Il direttore sportivo Denis Fercia ha chiuso importanti trattative, confermando la linea giovane che caratterizza da anni la filosofia del club.

I nuovi arrivati sono il fortissimo centrocampista Alberto Usai, la scorsa stagione alla Ferrini Cagliari, il promettente portiere Federico Porceddu (classe 2007), ex Calcio Pirri, l’esterno basso Andrea Mulas (2007), ex Monastir, e Davide Zucca (2007), ex Villamar.

A questi si aggiunge il rinnovo del centrocampista Gianluca Mainas, punto fermo della rosa. In precedenza, erano già stati tesserati l’esterno sinistro Tristan Ganzerli, ex Villasimius, l’attaccante Alberto Mele e il centrocampista Alessandro Serra, entrambi provenienti dalla Ferrini Cagliari. Restano in biancorosso anche Roberto Salis, Fabio Murtas, Stanislao Lepore, Matteo Cannas, Enrico Campus, Paolo Berti, Mattia Felleca, Riccardo Porta, Gianluca Reginato e Gabriele Pisano. Fanno le valigie Marco Capelli, Edoardo Pau, Riccardo Cambarau e Gabriele Pancotto. Non ci saranno neppure Mattia Casciello, costretto a operarsi al ginocchio, e Fabio Argiolas, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

A rafforzare il messaggio arriva anche la voce del presidente Giorgio Salis, che ribadisce la centralità del progetto giovanile del Selargius: «Crediamo fortemente nel nostro settore giovanile, che negli ultimi anni ha dato ottimi frutti. Molti dei ragazzi oggi in prima squadra sono cresciuti qui e rappresentano l’identità del nostro club. Puntiamo sui giovani non solo per necessità, ma per scelta: investire su di loro significa costruire il futuro del Selargius. La nostra è una linea chiara e coerente, e ne siamo orgogliosi», dichiara il presidente.

Con un mix ben calibrato tra giovani promettenti e giocatori di esperienza, il Selargius si prepara ad affrontare la nuova stagione di Promozione con entusiasmo, ambizione e l’identità di sempre.

