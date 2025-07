Prende il via, all’impianto sportivo del Tennis Club Porto Torres, la manifestazione “Coppa del Sorriso” giunta alla sua diciottesima edizione. Un appuntamento ormai storico per il club turritano, che ogni anno riunisce passione, amicizia e sano spirito di competizione.

La formula è quella di sempre con squadre da 6 giocatori, formate da atleti di diversa esperienza e livello, con oltre 80 atleti pronti a sfidarsi in doppi ricchi di gioco e strategia. Da oggi, 11 luglio, e fino all’1 agosto, per tre settimane a partire dalle ore 20 i campi di viale delle Vigne saranno il punto di ritrovo di tutti i soci del Tc Porto Torres, per un torneo all’insegna del divertimento sportivo.

L’iniziativa raccoglie l’adesione di tanti tennisti per un mix di goliardia e sport. Un torneo sociale che racconta bene lo spirito del circolo guidato dal presidente Stefano Caria: condividere il campo, abbattere le distanze tecniche e divertirsi insieme, ogni sera, sotto le luci della cittadella sportiva.

