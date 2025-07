La Villacidrese prepara la prossima stagione con una rosa rinnovata. Ai saluti Fabio Toro, Pierluigi Porcu, Mauro Ragatzu, Michel Medda, Alberto Rosa Gastaldo, Alberto Lilliu, Simone Pittau, Mattia Pinna. Si sono quasi tutti accasati in altre società.

«Nel calcio, il tempo del saluti non è esattamente quel momento che si vive tra i migliori da ricordare e da vivere. Perché, oltre alle partite, al vincere o al perdere, alla Villacidrese tentiamo prima di tutto di essere una famiglia. Una famiglia in cui i valori umani vengono sempre prima. Per questo vogliamo ringraziare Fabio, Pierluigi, Mauro e Alberto Gastaldo, per il grosso contributo dato nella passata stagione, sia a livello sportivo che in quello umano. Siete stati perfetti, chiari esempi comportamentali per i compagni più giovani che dai voi hanno imparato infinitamente».

«Grazie a Michel, Alberto Lilliu, Simone e Mattia. Anni vissuti assieme non si cancellano con una separazione, anzi mutano in motivazione, voglia di crescere, vivere nuove realtà, nuove gioie e nuove difficoltà. Il calcio, ogni anno, è fatto di scelte, scelte che non scalfiscono minimamente quello che siamo diventati insieme: giocatori di calcio, dirigenti, collaboratori.

Le stesse persone vi ringraziano- scrive ancora la società- per l'incredibile percorso condiviso fino ad ora e vi augurano le migliori soddisfazioni, ben consci che abbiate personalità, strumenti e merito per raggiungerle pienamente».

© Riproduzione riservata