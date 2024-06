Fra le squadre sulcitane che hanno preso parte all'ultima stagione in Prima categoria girone B, salta un'altra panchina: l'Antiochense e Cristian Serra hanno deciso in modo consensuale di interrompere il loro rapporto. L'allenatore era finito alla guida dai lagunari tre anni fa e da allora il suo apporto è stato determinante per la crescita del club. Però per ragioni personali fra il tecnico e la dirigenza si è deciso di non rinnovare il contratto per la stagione 2024-25.

"Una decisione che accettiamo serenamente - fa sapere il direttore generale Mariano Gala - perché fra il club e Cristian Serra i rapporti sono rimasti di grande stima ed affetto reciproco: prendiamo atto delle sue scelte e le rispettiamo".

Ed è ovviamente in conseguenza di ciò che i lagunari sono già alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della stagione prossima in cui l'Antiochense vorrebbe fare qualcosa di più del decimo posto conquistato quest'anno, con la salvezza acquisita a quattro giornate dal termine. E' possibile che nelle prossime 48-72 ore spunti fuori il nome del nuovo allenatore.

