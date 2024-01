Terminato in parità (1-1) l’anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza tra Bosa e Tharros. La squadra di Tore Carboni è in questo momento in zona playout con 19 punti. La Tharros, sempre in attesa delle gare di domani, è a più due dalla zona calda.

Domani tutte le altre gare (ore 15): Carbonia-Li Punti, Ferrini Cagliari-Villacidrese, Ghilarza-Barisardo, San Teodoro-Ossese, Taloro-Iglesias, Tempio-Sant’Elena e Villasimius-Calangianus.

Nel girone A di Promozione si sono disputati tre incontri validi per la prima giornata di ritorno. Il Castiadas ha battuto un ostico Selargius che ha fallito due rigori con Ojeda, entrambi parati da Toro. Le reti di Falciani al 17’ del primo tempo con una punizione da centrocampo e nella ripresa al 35’ di Tamburini (deviazione aerea) e al 45’ di Mboup su rigore. Dal 17’ del secondo tempo padroni di casa in dieci uomini per l’espulsione di Stefano Mura.

Vince (3-1) anche l’Orrolese di Marco Marcialis contro la Gialeto. La squadra del Sarcidano si avvicina alla zona playoff. Pareggio (1-1) tra Terralba e Calcio Pirri.

Le altre sfide di domenica (alle 15): Arborea-Monastir, Lanusei-Cus Cagliari, Atletico Cagliari-Idolo, Tortolì-Gonnosfanadiga, Guspini-Villamassargia, Verde Isola-Arbu.

Nel girone B, la capolista Nuorese ha perso (0-1) in casa contro la Macomerese. Il Bonorva ha battuto (3-2) il Luogosanto e il Porto Torres ha vinto (2-1) col Lanteri Sassari. In corso Fonni-Santa Giusta.

Domani in campo (ore 15): Abbasanta-Stintino, Alghero-Tuttavista, Coghinas-Ovodda, Posada-Sennori e Siniscola-Usinese.

