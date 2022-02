La Ferrini vince per 5-2 sul campo dell'Asseminese e riconquista il primo posto in Eccellenza in una classifica davvero corta: due punti di distacco tra la prima e la terza che è l'Ilva. In mezzo Taloro o Ossese, seconde con 45 punti. Un torneo tutto da decidere insomma. La Ferrini come detto è tornata al successo contro l'ultima della classe. Il colpo grosso lo hanno centrato però l'Ossese che ha vinto per 2-1 a Budoni e il Taloro che ha espugnato(0-1) il campo di una Villacidrese in crisi. Per il Budoni una sconfitta pesante che interrompe la sua lunghissima serie positiva. Pari (2-2) fra Idolo e Sant’Elena. Punti preziosi in chiave salvezza per il Porto Rotondo che ha travolto per 6-0 il Castiadas e per il Li Punti vittorioso sull'Arbus per 2-1. Vittoria preziosa per la Nuorese sul campo del Ghilarza: un 2-0 che fa morale in casa barbaricina anche se la vetta è decisamente lontana.

Nel campionato di Promozione, girone A, ancora un successo per la Monteponi che vince con risultato all’inglese sul campo del Gonnos. Sconfitta (1-0) sul campo del Narcao per il La Palma. Tre punti preziosi per il Quartu 2000 a Orroli. Finisce 0 a 1. La Pro Sigma supera (3-1) la Fermassenti e si avvicina al secondo posto. Vittorie lontano da casa per Atletico Cagliari (0-1) e Cortoghiana (1-2) rispettivamente contro Villamassargia e Selargius.

Nel girone B, la Tharros batte come da pronostico il Seulo. Tre a zero il finale. Tre punti (1-2 il risultato) anche per il Tortolì sul campo del Bonorva. La Macomerese inciampa (2-1) a Bitti. Le altre Paulese-Samugheo 1-0, Sadali-Arborea 1-2, Ozierese-Fonni 1-0, Buddusò-Tonara 4-0.

Nel girone C, il Calangianus si aggiudica (1-2) il big match contro l’Usinese e si prende la testa della classifica. Il Tempio batte (1-0) il Valledoria e aggancia in seconda posizione l’Usinese. Poker (4-1) del Luogosanto con l’Oschirese- Il Porto Cervo vince (2-3) a Sassari col Lanteri. Vittoria per 2-0 del Posada contro il Thiesi.

