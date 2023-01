Domani nel campionato di Eccellenza si giocano due incontri, validi per la 26esima giornata. A Maracalagonis, con fischio d’inizio alle 15.30, si affrontano Sant’Elena e Ghilarza. La squadra del presidente Luca Meloni cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda. Davanti un Ghilarza in gran salute, in corsa per un posto nei playoff. “Non riusciamo a raccogliere quanto seminiamo”, dice Meloni. “Speriamo che qualcosa cambi. Resto sempre fiducioso”.

Posticipata a domani, alle 15, Taloro Gavoi e Bosa per impraticabilità del terreno di gioco. Inizialmente in programma oggi. Una partita tra due formazioni che vivono un buon momento.

In Promozione, si chiude domani la sedicesima giornata. In programma, nel girone A, alle 15 Cortoghiana-Atletico Cagliari, Asseminese-Cus Cagliari, Guspini-Orrolese, Selargius-Gonnosfanadiga e Verde Isola-La Palma.

Nel girone B, alla stessa ora, Arborea-Fonni, Bittese-Barisardo, Tortolì-Atletico Bono e Santa Giusta-Idolo. Nel gruppo C, in campo (ore 15) Coghinas-Sennori, Macomerese-Lanteri, Ozierese-Usinese e Thiesi-Porto Torres.

