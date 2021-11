L’Ilvamaddalena piega a Olbia il Porto Rotondo e vola in terza posizione in attesa delle gare di domani. Nell’anticipo valido per la tredicesima giornata, i biancocelesti si sono imposti per 3 a 1. Ha aperto le danze il solito Tapparello. Poi a segno Lobrano e ancora Tapparello che vola a quota 13 nella classifica marcatori. Nel recupero il gol della bandiera di Mulas. Il Porto Rotondo resta in terzultima posizione a quota otto.

Promozione Girone A. Successo (2-0) del Villasimius contro la Pro Sigma nel big match della decima giornata. Gli uomini di Antonio Prastaro sono a meno quattro dalla capolista Monteponi che però ha due gare in meno. Reti di Pili e Sanna. Domani si giocano le altre gare. Rinviate Atletico Narcao-Selargius e Villamassargia-Gonnosfanadiga.

Promozione Girone B. Cinquina della Tharros sul campo della Paulese. Da segnalare la tripletta del bomber Andrea Sanna. In gol anche Boi e Fadda. Da segnalare la vittoria di ieri del Buddusò che ha superato (4-1) l’Ozierese.

Promozione Girone C. Il Posada ha bloccato (1-1) il Tempio e il Lanteri ha espugnato il campo dell’ex capolista Usinese (per i sassaresi marcature di Igene e Zappino). Il punto permette ai galletti, che erano passati in vantaggio con Aloia, di balzare in testa in solitudine. Per il Posada il pari è firmato da Stefanini.

