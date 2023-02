Vincono Taloro e San Teodoro. Si sono giocati oggi due anticipi validi per la 27ª giornata del campionato di Eccellenza. Al “Frogheri”, il Taloro Gavoi si aggiudica (0-2) il derby con la Nuorese grazie alle reti di capitan Mele e Pusceddu. Gavoesi che consolidano la quarta posizione. Mentre i barbaricini restano nel fondo della classifica. Vittoria (1-2) al fotofinish e in rimonta per il San Teodoro a Sassari contro il Li Punti. Tre punti che permettono ai teodorini di restare in terza posizione. Il Li Punti è penultimo.

Domani, alle 15, si giocano Bosa-Arbus, Calangianus-Carbonia, Ghilarza-Tharros, Monastir-Sant’Elena, Ossese-Iglesias, Latte Dolce-Ferrini e Villacidrese-Lanusei. Riposa il Budoni.

Sette gli anticipi giocati oggi in Promozione. Nel girone A, il Castiadas batte (2-1) e scavalca in classifica il Guspini. Ora è secondo con trenta punti in compagnia dell’Atletico Cagliari che ha battuto (1-0) il Selargius. Le gare di domani (alle 15): Andromeda-Villasimius, Cus Cagliari-Verde Isola, La Palma-Cortoghiana e Orrolese-Asseminese e, alle 16, Gonnosfanadiga-Villamassargia.

Nel girone B, ritrova i tre punti l’Arborea superando (0-1) a Paulilatino la Paulese. Parità (1-1) tra Atletico Bono e Santa Giusta. Domani in campo, alle 15, Barisardo-Abbasanta, Fonni-Terralba, Idolo-Bittese, Posada-Tortolì e Tonara-Siniscola.

Nel gruppo C, vittoria (2-1) della capolista Tempio contro il Coghinas. In corso Usinese-Thiesi (2-0) e Porto Torres-Sennori (0-1). Il quadro si chiude domani (ore 15) con Buddusò-Oschirese, Lanteri-Ozierese, Luogosanto-Bonorva e Stintino-Macomerese.

